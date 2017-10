Joana Serrat y la ruta Vic-Texas

Joana Serrat creció en dos sitios a la vez: su mundo exterior estaba en Vic (Barcelona); su mundo interior, en cambio, se parecía mucho a ese lugar indeterminado de EE UU que todos conocemos porque sale en los westerns y en las letras de The Band, Neil Young, Roy Orbison o Bob Dylan, sus grandes referencias musicales. Por eso, cuando compone una canción, le sale la americana que lleva dentro. Y quizá por eso pudo grabar su cuarto disco, Dripping Springs (Great Canyon Records, 2017), rodeada de músicos con los que no había ensayado ni una sola vez.

El artífice de que todo acabara bien fue el productor Israel Nash, propietario de un rancho-estudio en Texas por el que pasan constantemente algunas de las figuras más destacadas del country y el folk americano: Joey McClellan, Eric Swanson, Aaron McClellan, Josh Fleischmann, Dave Simonett, Dennis Love...

Joana Serrat quería grabar allí, con todos esos músicos a los que admiraba, y lo logró ¡sin un solo ensayo previo! "Es lo bonito de la música", dice. "Hay pocos lugares en los que suceda esa magia. Es una cuestión de químicas, y de conexión. Ellos captaban enseguida lo que yo quería decir".

Canciones como Come closer, Trapped in the Fog o Walk in Sin encarnan a la perfección la mezcla de alma pop y paisaje country que, de forma más o menos consciente, brota en las composiciones de la cantautora catalana. Un equilibrio que ha depurado a buen ritmo —cuatro discos en solo cinco años— y que se apoya en la búsqueda permanente de la autenticidad y de las cosas hechas a fuego lento.

Portada de 'Dripping Springs'. / GREAT CANYON RECORDS

Así es como Joana Serrat descubre nueva música, de hecho. Últimamente ha escuchado mucho a Colter Wall, BNQT, Trampled By Turtles, Neil Young o Lana del Rey, pero asegura que dedica grandes esfuerzos a la búsqueda: "Me gusta que los discos me vayan llegando y los escucho durante mucho tiempo. Voy disco a disco".

Comentarios