"Vine a Alemania con una maleta. Ahora tengo el trabajo que siempre quise"

Marisa García comenzó en el año 2012 un curso de alemán para ingenieros, "y en 2013 decidí venirme a Alemania porque llevaba casi dos años desempleada en España. Fue una decisión muy difícil pero no me arrepiento", relata. El comienzo en el país no fue fácil, "he trabajado de niñera, he trabajado en una fábrica haciendo cajas de cartón nueve horas al día por 7,5 euros brutos la hora. Hasta que conseguí trabajo como ingeniera mecánica", nos cuenta Marisa que incide en que "aunque en Alemania se insista en que hacen falta ingenieros, si no vienes sabiendo alemán, o con un contrato previo, es muy muy difícil encontrar trabajo".

Marisa tiene en mente un futuro allí a corto plazo: "solo por las condiciones laborales ya me compensa quedarme aquí unos años. Las condiciones que dan tras la maternidad". El suyo es el relato de una meta alcanzada. Porque Marisa se fue "con un caja y una maleta y ahora tengo piso, coche, el trabajo que siempre quise, la pareja que siempre quise. En mi caso es la mejor decisión que tomé en mi vida", concluye.

