Camacho: "Nos intoxicaron con el zumo de naranja"

José Antonio Camacho, actual seleccionador de Gabón, explicó en El Larguero el último incidente de su selección ante el partido contra Marruecos. Los jugadores de la selección fueron intoxicados antes del partido por la clasificación.

"Teníamos dos partidos muy difíciles: costa de marfil y Marruecos. Yo, en la rueda de prensa, ya dije que habían pasado cosas muy raras: la mitad de la plantilla estuvo con dolores de estómago, tuvimos que comer fuera del hotel y merendar a escondidas. Luego los jugadores tenían que ir al baño constantemente. Cuando te juegas un partido de estas circunstancias, los jugadores no se fían", explicó el seleccionador.

Respecto al trato de que recibió la selección de Gabón, Camacho fue claro: "el tema de la alimentación fue una situación muy extraña, sobre todo que ocurra en estos tiempos. Lo achacamos al zumo de naranja, a mí también me afectó. Los jugadores me advirtieron de que nos la podían jugar".

"En Casablanca no nos pusieron balones para entrenar el día de antes. Son el tipo de cosas que no debería existir en el fútbol profesional. Particularmente pienso que Gabón, tal vez, no está a la altura de Marruecos, pero teníamos nuestras opciones. De todos modos, no estuvimos en las mejores condiciones", concluyó el entrenador.

