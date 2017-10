Toshack: "No creo que veamos mucho a la BBC en el futuro"

John Benjamin Toshack ha pasado por El Larguero, "triste" por la no clasificación de Gales para el Mundial de Rusia: "Creo que es un golpe duro para el país, la última Eurocopa la gente no conocía demasiado a Gales, pero llegó a semifinales. Ahora la han mirado, la han estudiado...". "De 10 partidos han empatado cinco, se han ido volando 10 puntos en empates".

Respecto a Bale, ha declarado que "posiblemente" habría sido diferente con él en el campo: "Es un jugador tremendamente importante para el ánimo de los compañeros".

"Creo que la BBC tiene muchas dificultades ahora, no creo que veamos mucho a la BBC en el futuro", ha opinado el galés, que añadía: "Gareth siempre ha jugado por la izquierda, no sé si tiene algo que ver, pero nunca he visto jugar a Roberto Carlos o Maldini por la banda derecha".

