José Luis Bonet: "Va a continuar el éxodo de empresas si hay declaración unilateral"

Ante la incertidumbre de qué hará Carles Puigdemont esta tarde en el Parlament, José Luis Bonet tiene una certeza: si declara la independencia de forma unilateral “será un desastre”, en general, y un desastre económico, en particular, para Cataluña. “Yo creo que sí [supondría la insolvencia económica de Cataluña], que será un desastre estoy convencido. Para España será extraordinariamente negativo. Incluso para Europa, supondría una enorme inestabilidad”, ha explicado el presidente de la Cámara de Comercio de España, que ha reconocido que “es muy grande la preocupación”. El también presidente de Freixenet ha confirmado que, si se produjera la DUI, trasladaría la sede social de su empresa, aunque no ha decidido todavía a dónde. Y cree que muchas otras seguirían ese camino. “Lo que es seguro es que va a continuar el éxodo en caso de que haya declaración unilateral de independencia”, ha asegurado.

Sobre el boicot a los productos catalanes, José Luis Bonet ha confiado en que la gente sabrá distinguir entre los empresarios y los políticos, los únicos responsables, ha señalado, de la situación. “Todavía confío en que mucha gente lo entenderá, que no somos nosotros, son los dirigentes de la Generalitat los que han adoptado este camino absolutamente erróneo”, ha dicho el presidente de Freixenet, que ha lamentado la “fractura muy importante” que se ha generado en Cataluña, en su opinión, por la falta de diálogo. “Esta posición de no hablar porque puedes incomodar al otro, puedes crear cierta tensión, es errónea. Creo que es un grave error que se ha cometido en Cataluña. No han querido incomodar al cuñado, al vecino, al amigo, y ha llevado a que haya una fractura muy importante".

El presidente de la Cámara de Comercio de España ha señalado, en cualquier caso, que la salida de empresas de Cataluña podría revertirse si la situación se normaliza. “Es una anomalía lo que pasa en Cataluña, y algún día se recuperará la normalidad”, ha señalado Bonet, que ha reconocido que en el sector empresarial, tanto catalán como internacional, “no se ha pensado nunca que se llegaría a este punto”, en referencia a la posibilidad de que Puigdemont declare esta tarde de forma unilateral la independencia.

