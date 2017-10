Manu Carreño: ¿Problemas para sintonizar la BBC?

El Larguero de este martes fue un balance de una jornada plagada de acontecimientos y noticias variadas, desde la clasificación mundialista hasta los hechos ocurrido en Cataluña que no terminan de dejar claro qué pasará con el Barcelona. Portugal y Argentina sí estarán en Rusia 2018, pero no Gales. Bale se quedó sin Mundial sin poder jugar por esa lesión que arrastra de nuevo en el sóleo y que no acaba de sanar.

Manu Carreño habló de Bale con alguien que le conoce mucho y que también sabe cómo funcionan las cosas en el Real Madrid. John Toshack no se mordió la lengua para valorar que es posible que la BBC se vea cada vez menos en los campos de fútbol, seguramente motivada por los buenos minutos de Asensio e Isco y las recurrentes lesiones de Bale.

¿Por qué se lesiona tanto Bale? Para Toshack hay una explicación posible que él admite haber hablado con el jugador. El hecho de jugar muchas veces a banda cambiada ha hecho que tenga que golpear muchas veces con el exterior de la bota, generando un estrés innecesario en la musculatura.

El Barça dejará de jugar La Liga, solo si quiere

José Ramón Lete, secretario del Consejo Superior de Deportes, explicó en El Larguero las consecuencias de las decisiones de Cataluña en las federaciones y los clubes de la liga española.

Respecto a si los equipos catalanes abandonarían la competición española, Lete explicó que "la situación de Cataluña es una situación ilegal, no tiene efectos jurídicos. Respecto al Barça, esto es un acto que no existe. Cataluña sigue siendo España y el Barcelona va seguir jugando en la liga que le corresponde, que es la española".

