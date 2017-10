Marcos Alonso: "No he tenido contacto con Lopetegui"

Marcos Alonso se ha convertido sin hacer ruido en uno de los mejores jugadores de la Premier League. Dueño del lateral izquierdo del equipo campeón de la Premier, el Chelsea, este joven jugador que llegó a debutar con el Real Madrid en 2010, charló con Manu Carreño en El Larguero.

Alonso, poco dado a dar entrevistas, piensa que "la mejor manera de darte a conocer es haciéndolo bien en el campo", y de momento, lo está siendo y con creces, lleva dos goles en siete jornadas de Premier.

Estos números no le han servido para ir con España, algo que no dice no preocuparle, "me preocupo solo de dar todo en el campo y hacerlo lo mejor posible", considera. Y lanza balones fuera: "Hay que preguntarle a Lopetegui".

Asegura no haber sabido nada del seleccionador, "no he tenido contacto con Lopetegui, la llamada llegará o no", comenta a la vez que reconoce que "sería un sueño ir al Mundial y poder hacer un buen papel".

