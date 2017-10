Pasman: “Tener crítica contra Messi no es ser anti-Messi”

El periodista deportivo Toti Pasman pasó por El Larguero para hablar de la tensa relación entre la prensa y la selección argentina tras la victoria contra Perú de cara al Mundial 2018.

En argentina muchos cuestionan la calidad del jugador por haber llegado a una tensa final por la clasificación para Rusia. "Las comparaciones entre Messi y Maradona crecen día tras día. Yo me he llevado decepciones con las finales argentinas donde Messi no era el del partido de ayer".

"Creo que es lícito tener crítica contra Messi, porque no ha sido apoteósico. Decirlo, no es ser anti-Messi. Lo mismo dirían los hinchas del Barça si le hubiera pasado en el club", explicaba Pasman.

Respecto a Sampaoli, el seleccionador argentino fuertemente criticado, el periodista dijo que "yo no sé si a Sampaoli va a tener tiempo para armar un equipo cómodo para Messi de cara al mundial. El equipo está muy verde todavía y si vamos al mundial es por Messi y solamente por Messi".

Por otro lado, el equipo de El Larguero analizó cómo afectaría el Mundial al jugador respecto al reconocimiento internacional. "No hace falta ganar un mundial para ganar un balón de oro o ser el mejor del mundo. El mundial lo necesita más a él que él al mundial", concluyeron.

Comentarios