Ada Colau: "Es evidente que ayer no se declaró la independencia"

Una de las preguntas políticas de este martes era saber si Carles Puigdemont había declarado la independencia unilateral de Cataluña, algo que el Gobierno ha pedido a la Generalitat que conteste por escrito. “A mi parece que es evidente que no, si alguien tiene dudas que mire los efectos de hoy”, ha señalado Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en ‘Hora 25’. “Estábamos temiendo lo peor con detenciones e intervenidos y eso no ha sucedido”, ha añadido.

Colau cree que no se ha resuelto el problema pero que se ha dado un primer paso para rebajar la tensión. “Ayer el Govern escuchó una demanda que hacíamos muchos, gente muy diferente. Se dijo que había un mandato que se suspendía y no se votó ni se declaró nada y eso ha favorecido que no se tomen medidas”, ha señalado la alcaldesa, que cree que esta rebaja en la tensión parecía imposible hace 24 horas. “Se estaba hablando también de aplicar el artículo 116 y hoy la ciudadanía está más aliviada”, ha añadido.

Colau asegura que no comparte la firma del documento que tuvo lugar anoche tras el pleno en el Parlament. “No lo comparto pero no me incomoda”, ha asegurado. “Me parece respetable pero no lo comparto y no tiene efectos jurídicos”. Pero Colau entiende que el 80% de los catalanes quieren un referéndum con garantías y que eso se topa con la posición del Gobierno. “Ese bloqueo del PP PSOE y Cs nos ha llevado a la situación actual pero requiere una respuesta política al margen del debate de la independencia”, ha apuntado. “Ahora hay que esforzarse para recuperar unas condiciones mínimas de diálogo sereno y abordar esto políticamente”.

Sobre los comentarios que apuntan a que la formación de Colau podría sustituir a la CUP como socios del Govern, Colau ha asegurado que “nadie ha plateado que sustituyamos a la CUP como socios de Junt Pel Sí”. Colau defiende que su formación cree en un referéndum pactado pero no en la vía unilateral y pedimos que se parara este proceso. No nos planteamos otros pactos a otros niveles”, ha concluido.

