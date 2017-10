"Irme fuera y trabajar en un ambiente laboral masculino es duro, pero te hace más fuerte"

Sonia Martín vive en Emiratos Árabes, en Dubái. "Llevo fuera de España ocho años por motivos laborales, específicamente por mi trabajo como piloto", relata. Sonia ha escalado poco a poco para conseguir llegar a serlo: "me fui a EEUU cuando no tenía dinero, me fui de niñera, acabé cuidando caballos, trabajando en una gasolinera, y paralelamente me fui sacando las licencias", cuenta en El Diario. "El haber tenido que salir de mi país, luchar y trabajar en un ambiente laboral bastante masculino es duro, pero te hace ser más fuerte. Te hace ampliar miras", prosigue Sonia.

Sonia

Ella se siente una "exiliada, como miles de españoles más. La decisión de irme fuera de España no fue mía, yo en España tengo mi familia y mi casa. Me gustaría volver pero lo veo francamente díficil. Ahora puedo ayudar a mi familia", cuenta Sonia. Y, lejos de casa, desde Dubái, sigue con preocupación la situación que atraviesa el país: "creo que es momento de unirnos y no de desunirnos".

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com



Comentarios