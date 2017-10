Borja Cobeaga: "De todo se puede hacer comedia. El humor negro es terapéutico"

Fe de Etarras es una comedia que, con el fin de ETA como trasfondo, habla sobre las consecuencias de tomarse demasiado en serio las banderas… Los protagonistas pueden cambiar, los contextos sin duda no son los mismos. pero la temática no puede ser más actual y, seguramente, necesaria.

"Es un tema peliagudo pero de todo se puede hacer comedia. El humor negro es terapéutico" comenta Borja Cobeaga, director de la nueva producción de Netflix, que podremos ver a partir de 12 de octubre.

"Lo bueno de que no se estrene en salas es que mis amigos no podrán decirme que no la han visto porque en su pueblo no la ponen o porque ha estado muy pocos días en cartelera" nos cuenta Julián López, uno de los actores protagonistas.

Escucha la entrevista completa a Borja Cobeaga y Julián López:

