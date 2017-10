Pedro Sánchez: "Le puedo asegurar que nadie, salvo Rivera, quiere activar el 155"

El secretario general del PSOE ha ofrecido su apoyo al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, si llegara el momento de activar el artículo 155 de la Constitución, siempre y cuando esa aplicación no se hiciera de forma drástica. “El 155 es una página en blanco. He hablado mucho con Rajoy y le he dado mi interpretación de lo que debe ser. Debe ser algo que recupere y reconstruya el autogobierno dañado por sus dirigentes. Si quiere nuestro apoyo espero que tenga en cuenta esa interpretación. Estoy seguro de que eso va a ocurrir”, ha explicado Pedro Sánchez. El líder socialista ha reconocido ser consciente de las “presiones muy fuertes de entornos más a la derecha de su partido” que está sufriendo Rajoy, presiones frente a las que ha ofrecido su apoyo al presidente del gobierno: “aquí está el PSOE, aquí está el PSOE para articular una respuesta de Estado y no de una parte ideológica de ese Estado”. En cualquier caso, Sánchez ha asegurado, de forma vehemente, que “nadie, salvo Rivera, quiere activar el 155”. También ha criticado la actitud del president de la Generalitat, de Carles Puigdemont, que, en su opinión, “no puede seguir empantanando la situación en Cataluña mientras las empresas se van y la gente asiste a esta ceremonia del absurdo”. En ese sentido, ha llegado a señalar que “parece que quien quiere activar el 155 es Puigdemont”.

