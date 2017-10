Disney cancela la película de animación 'Gigantesco', prevista para 2020

Durante la D23 de 2015, la gran cita anual en la que Disney anuncia las grandes novedades de sus proyectos, la compañía presentaba dos nueva películas: 'Coco' y 'Gigantesco'. La primera de ellas, tal y como se estipuló durante su presentación, llegará el próximo mes de diciembre. La segunda, sin embargo, nunca se estrenará en la gran pantalla, ya que Disney ha decidido prescindir del proyecto.

A pesar de que, en un principio, la película estuviera prevista para 2018, la compañía decidió retrasarla dos años con el objetivo de priorizar otros productos exitosos como la segunda parte de 'Rompe Ralph'. Por lo tanto, la película basada en la historia de 'Jack y las habichuelas mágicas' no llegaría al cine hasta 2020.

"No funciona"

Tras retrasarla hasta dos años para priorizar otros proyectos, la compañía ha decidido prescindir de esta película, que iba a estar dirigida por Nathan Greno (Enredados) y Meg LeFauve (Del Revés). Bajo el punto de vista del presidente de Disney y Pixar Animation, Ed Catmull, la película ha sido cancelada debido a que el proyecto "no funciona": "Es imposible saber cuándo se empieza un proyecto cómo se va a desarrollar el proceso creativo y a veces, no importa cuánto ames una idea o cuánto corazón le pongas, terminas descubriendo que no funciona".

No obstante, el director ha presidente ha explicado que Disney está trabajando en un nuevo proyecto que se estrenará en lugar de 'Gigantesco': "Con 'Gigantesco' hemos llegado a ese punto y, aunque es una difícil decisión, hemos dejado a un lado su desarrollo activo. Hemos centrado nuestros esfuerzos en otro proyecto que teníamos entre manos, del que compartiremos pronto novedades, señalado ahora para Acción de Gracias de 2020"

Los proyectos desechados por Disney

Por lo tanto, 'Gigantesco' se une al reducido número de películas de Disney Pixar que nunca han llegado a ver la luz. En los últimos años destacan títulos como 'El Reino de los Elfos' o 'Newt', una película basada en las aventuras de una salamandra.

En lo que respecta a 'Gigantesco', esta película que iba a estar ambientada en la Era de los Descubrimientos en España, iba a narrar la historia de Jack y su amistad con una gigante. No obstante, Disney ha decidido desechar su proyecto para abrir otras nuevas ventanas. En los próximos años, Disney Pixar presentará 'Rompe Ralph 2' (21 de noviembre de 2018) y 'Frozen 2' (27 de noviembre de 2019).

