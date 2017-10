¿Andreu otra vez llegando tarde? ¡Esto no puede ser María Teresa! Berto decide incorporar a alguien que le sustituya pero no acaba de funcionar. Hay que ir a buscarle, para el programa y sale a la calle y ¡aleluya! esto repercute en un contenido extra en vídeo y que en la Cadena SER no pudo escucharse el día de su emisión.

