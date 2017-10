Portugal no será el rival de España en el Metropolitano

La Federación Española de Fútbo está buscando rivales para los dos amistosos que la Selección jugará en el mes de noviembre en la próxima fecha disponible para preparar el Mundial de este verano.

La que seguro no será rival de España será la Portugal de Cristiano Ronaldo. La selección campeona de la Eurocopa no estará en el Metropolitano ya que las federaciones española y portuguesa no han llegado a un acuerdo tal y como ha informado El Larguero de la Cadena SER y por tanto no se producirá tal enfrentamiento.

La idea que maneja la Federación es que el Metropolitano sea sede del segundo encuentro del período de noviembre, es decir, España jugaría un primer partido ante un rival y en una sede por determinar el día 10 u 11 de noviembre y un segundo encuentro, en el Metropolitano y también sin rival el lunes 13 o martes 14.

