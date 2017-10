Anabel Medina: "Muguruza ha demostrado que las grandes plazas no le dan miedo"

La nueva capitana de la Copa Federación, Anabel Medina, ha pasado por los micrófonos de El Larguero, donde ha alabado a Garbiñe Muguruza: "Es una jugadora que ha demostrado que las grandes plazas no le dan miedo, tenerla en el equipo es un punto muy fuerte para nosotros".

"Todas las jugadoras me han felicitado, he recibido mucho cariño por parte de todas ellas. Carla Suárez, por ejemplo ha puesto un tuit muy cariñoso, eso me anima mucho, es importantísimo que las jugadoras estén contentas", le ha dicho Medina a Manu Carreño.

Cadena SER

También ha habido tiempo para opinar sobre el momento de Rafa Nadal: "Es increíble. Le ves en Beijing, que relativamente no es importante, en la primera ronda, y ya está sacando el puño, y ves la ambición... es un ejemplo a seguir".

