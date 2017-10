Manu Carreño: la pregunta que todos nos hacemos sobre Leo Messi

La clasificación de Leo Messi y Argentina para el Mundial de Rusia ha sido el gran tema de Manu Carreño en su columna diaria en Hoy por Hoy. El director de El Larguero se pregunta si es posible si es posible ser el mejor jugador de la historia del fútbol sin haber levantado la Copa del Mundo. Manu lo tiene claro, sí, sí se puede.

Y la culpa de que se pueda y esa combinación sea posible tiene un nombre, Leo Messi. "Aunque no lo ganase, Leo Messi es para mí el mejor jugador de todos los tiempos", zanjó Manu Carreño sobre esa eterna discusión sobre Messi. También se refirió a los que le critican en Argentina, gente que no sabe valorar todo lo que está haciendo Leo por su selección.

Conociendo a Marcos Alonso

Marcos Alonso se ha convertido sin hacer ruido en uno de los mejores jugadores de la Premier League. Dueño del lateral izquierdo del equipo campeón de la Premier, el Chelsea, este joven jugador que llegó a debutar con el Real Madrid en 2010, charló con Manu Carreño en El Larguero.

Alonso, poco dado a dar entrevistas, piensa que "la mejor manera de darte a conocer es haciéndolo bien en el campo", y de momento, lo está siendo y con creces, lleva dos goles en siete jornadas de Premier.

Anabel Medina, la capitana

La nueva capitana de la Copa Federación, Anabel Medina, ha pasado por los micrófonos de El Larguero, donde ha alabado a Garbiñe Muguruza: "Es una jugadora que ha demostrado que las grandes plazas no le dan miedo, tenerla en el equipo es un punto muy fuerte para nosotros".

"Todas las jugadoras me han felicitado, he recibido mucho cariño por parte de todas ellas. Carla Suárez, por ejemplo ha puesto un tuit muy cariñoso, eso me anima mucho, es importantísimo que las jugadoras estén contentas", le ha dicho Medina a Manu Carreño.

