Llorente: "Es maravilloso volver al Bernabéu, es donde más te pone jugar"

El Real Madrid jugará la tercera y cuarta jornada de la Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino. Ambos llegan con seis puntos, por lo que el liderato del grupo está en juego.

Para conocer cómo se encuentra el equipo de Mauricio Pochettino, este jueves ha estado en El Larguero una de las nuevas incoporaciones del equipo londinense en el verano pasado, el delantero español Fernando Llorente: "Este año he vuelto a un gran equipo como el Tottenham", comentó tras un gran año en el Swansea.

Preguntado por lo cerca que estuvo de fichar por el Chelsea el pasado verano, Llorente fue muy claro. "Así es, estuve hablando con Conte, pero bueno, son cosas del fútbol. No se pusieron de acuerdo con el Swansea, me llamó Pochettino y me encantó el proyecto que me vendieron. Estoy muy contento".

De cara a las diferencias que hay entre la Premier y el resto de ligas, Llorente quiso destacar a los aficionados. "Es impresionante el respeto que tienen al jugador en Inglaterra. En el Swansea estuvimos muchos meses en descenso y no escuché ni un sólo pito. Me sorprendió mucho tras jugar en España e Italia".

El delantero riojano puso por las nubes a su entrenador y al delantero que, de momento, le deja en el banquillo. "A pesar de haberme enfrentado a él varias veces, me ha sorprendido Pochettino. Es un tipo 10. Harry Kane también me ha sorprendido, es increíble como define de cara a puerta. Es un jugador muy completo", afirmó.

La superioridad del Real Madrid

De cara al encuentro del próximo martes, Llorente reconoció estar ansioso por volver al estadio madridista. "Siempre es maravilloso volver al Bernabéu, es un coliseo, uno de los mejores campos y donde más te pone jugar. Me encanta jugar allí".

Llorente no negó su deseo de jugar en el Real Madrid algún día. "A cualquier jugador le encantaría jugar en los mejores equipos del mundo. Yo he tenido la suerte de jugar en el Athletic y en la Juventus. Ojalá pueda conseguir títulos en el Tottenham".

Además, también reconoció el buen momento que atraviesa el conjunto blanco. "Después de lo que ha conseguido estos años, con tres Champions en cuatro temporadas, el Real Madrid está siendo superior al resto", sentenció.

La Selección y los problemas de España

Fernando Llorente también opinó sobre el nuevo rumbo de la selección española con Lopetegui y las posibilidades de regresar a una convocatoria. "Me gusta mucho esta Selección con Lopetegui. Después de como acabaron las cosas con Del Bosque, creo que están haciendo un fútbol muy bonito y muy efectivo. ¿Volver? Sería impresionante. Siempre está en mi mente, aunque sé que está complicado. Ojalá pueda hacer muchos goles y pueda volver".

El ariete aseguró estar contento en Inglaterra pero no puede evitar pensar en un regreso a la Liga. "Siempre se echa de menos España. En Italia vivía bien, pero como en España no hay nada. No me cierro las puertas a volver con a la Liga española, pero quiero vivir la experiencia de la Premier".

Por último también habló sobre lo que está sucediendo en Cataluña y dio su opinión sobre si es algo positivo que los deportistas se involucren en ello. "Bueno no es. Nosotros somos deportistas, nos dedicamos a jugar al fútbol y no deberíamos entrar en eso. Me entristece todo lo que ha pasado con Cataluña. Da rabia que esté pasando todo esto, esperemos que se solucione cuanto antes, la imagen no es muy buena. Ojalá podamos seguir muy unidos".

