Ni te imaginas a qué tema recuerda la última canción de Noel Gallagher

Wonderwall, Don't look back in anger, Live Forever... Noel Gallagher ha escrito algunas de las mejores canciones de la historia, así que su talento está fuera de toda duda, pero lo cierto es que el estribillo de Holy Mountain, el primer adelanto del tercer disco que va a sacar (tras la era de Oasis) junto a sus High Flying Birds, recuerda mucho —por raro que parezca— a un hit de... —agárrense— ¡Ricky Martin!

La canción, que cuenta con la participación de Paul Weller como teclista invitado, arranca de forma muy surfera, pero el estribillo, en el que Noel Gallagher canta "she fell, she fell, right under my spell", y luego "she danced, she danced, right into my hands", es muy similar al tema She Bangs, incluido en el disco Sound Loaded que el cantante portorriqueño sacó en el año 2000.

El tema de Ricky Martin fue escrito por Robi Rosa, Walter Afanasieff y Desmond Child (este último, autor de varios temas de Kiss, Bon Jovi, Roxette o Aerosmith, entre otras bandas) y el estribillo, en este caso, repite en varias ocasiones: "And she bangs, she bangs / Oh baby, when she moves, she moves".

Varios medios especializados británicos, como el célebre NME, ya han contado que muchos fans han hablado de ese parecido en sus redes sociales. Pero ni Noel Gallagher ni Ricky Martin se han pronunciado al respecto, por el momento.

Oh my God Holy Mountain sounds like Ricky Martin' She bangs. What the fuck happened to Noel Gallagher?! — Who's that girl? (@ItsMeRosmary) 9 de octubre de 2017

Took me a couple listens to get into it but after taking much time to think, a love Holy Mountain. Even if it is ripping off She Bangs 😭 — ellisha kavanna (@ellisha_kavanna) 9 de octubre de 2017

Las acusaciones de plagio (y los comentarios sobre parecidos razonables entre canciones) son algo relativamente frecuente en el mundo de la música. Este verano, sin ir más lejos, se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que Arcade Fire haya estado escuchando a Templeton porque Everything Now recuerda bastante a La Gran Ciudad. Pero claro, con una estrella del maistream latino, no es lo mismo...

Holy Mountain salió el pasado lunes (solo tres días después, para más inri, de que Liam Gallagher publicase su nuevo disco), y ya deja entrever el giro estilístico anunciado por Noel Gallagher para su disco Who Built The Moon?

En este nuevo trabajo, que saldrá el 24 de noviembre, ha contado con la ayuda del productor de música electrónica David Holmes, un hecho que recuerda al flirteo del mayor de los Gallagher con los Chemical Brothers: Let Forever Be.

