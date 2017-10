"Me ofrecieron limpiar una casa y cuidar a dos mayores, 62 horas a la semana"

"Me quedan dos asignaturas para terminar psicología, que por razones económicas no puede terminar" comienza Mercedes, que también tiene un máster en formacion empresarial. A punto de cumplir 59 años reclama la oportunidad de "encontrar un empleo de calidad. Un empleo digno". Mercedes ha realizado todo tipo de trabajos durante estos años: "de limpieza, cuidando mayores, cogiendo teléfonos, como promotora". Ahora vive de la "exigua pensión" de su marido y lleva "tres años y medio sin ningún tipo de trabajo estable", relata. "El último trabajo que me ofrecieron fue 62 años a la semana, limpiando la casa y atendiendo a dos mayores. Y además había mucha gente para ese trabajo", relata Mercedes que incide: "no será que no me esfuerce en encontrar trabajo, busco todos los días".

