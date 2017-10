Las 10 mejores películas de la historia, según los usuarios de IMDb

¿Cuál es la mejor película de todos los tiempos? Dado que cada persona tiene sus propios gustos, determinar cuál es la mejor película de la historia es muy complicado. Por esa misma razón, y con el objetivo de congregar las opiniones de los usuarios de todo el mundo para dar una respuesta común a esta pregunta, la mayor base de datos de Internet en cuanto a cine y series, IMDb, ofrece a sus usuarios la posibilidad de votar por la mejor.

1- Cadena perpetua (9,2)

Bajo el punto de vista de los usuarios de IMDb, la mejor película de la historia es 'Cadena perpetua'. La película basada en la novela corta 'Rita Hayworth y la redención de Shawshank', de Stephen King cuenta con un 9,2 de nota media. Esta película gira en torno a la vida de Andrew Dufresne, un hombre que es acusado del asesinato de su mujer, tras entrar en la cárcel de Shawshank y el resto de presos de la misma.

A lo largo de la película, el preso logrará, gracias a sus conocimientos en el plano financiero, ganarse la confianza tanto del director del centro como el de sus compañeros, entre los que destaca Red, el jefe de la mafia de los sobornos.

2- El Padrino (9,2)

Pisándole los talones se encuentra 'El Padrino'. Considerada por muchos como la mejor película de la historia, la película dirigida por Ford Coppola se tiene que conformar con el segundo puesto con una nota media de 9,2. A pesar de que ambas cuentan con la misma nota media, 'Cadena Perpetua' supera en número de votos a 'El Padrino', razón por la que aparece en primer lugar.

La película, estrenada en 1972, es historia del cine. Pocas son las personas que no conocen a Don Vito Corleone y a su familia, una de las mafias más importantes de Nueva York. Desde Connie hasta Sonny pasando por Fredo y Michael, el hijo que no quería saber nada sobre el negocio familiar.

3- El Padrino II (9)

El claro ejemplo de que segundas partes también pueden ser buenas. De hecho, no son pocas las personas que opinan que incluso llega a superar a la primera. No obstante, los votantes de IMDb consideran que, a pesar de ser una de las grandes obras de la historia del cine, 'El Padrino II' no está a la altura de la primera.

En esta ocasión, la trama se divide en dos historias que gozan de gran protagonismo a lo largo de los 200 minutos de película. La primera de ellas narra la elección de Michael como sucesor de Don Vito Corleone como jefe de los negocios familiares La segunda se centra en el origen del patriarca de la familia. La película muestra la evolución de un siciliano que llega a Estados Unidos y empieza a trabajar duro hasta convertirse en el jefe de la mafia más importante de Nueva York.

4- Batman: El caballero oscuro (9)

Y de Nueva York pasamos a la ciudad de Gotham, en la que el mal nunca duerme. La trilogía del 'Caballero oscuro', dirigida por Christopher Nolan, supuso un antes y un después en lo que a películas de superhéroes se refiere. Una trilogía que nos lleva a los superhéroes un mundo más terrenal. Un mundo en el que el mayor peligro es uno mismo y en la que cada decisión es fundamental. Gracias a ello, la segunda entrega, destaca como la cuarta mejor película de la historia con un 9.

Gran culpa de este merecido puesto la tiene el Joker, el archienemigo del superhéroe de Gotham. La brillante interpretación del malogrado Heath Ledger, que le valió el Óscar al mejor actor de reparto, es una de las razones principales por las que no te puedes perder esta película.

5- 12 hombres sin piedad (8,9)

A pesar de tener 60 años, y de que muchas otras hayan intentado arrebatarle el puesto, la película '12 hombres sin piedad', de Sidney Lumet, se mantiene en la quinta posición gracias a su nota media: 8,9. Este elenco de actores, liderados por Henry Fonda, interpretan a un grupo de doce miembros de un jurado deberá juzgar a un adolescente acusado de haber matado a su padre.

No obstante, el miembro número 8, interpretado por Fonda, está convencido de que el joven es inocente. Por esa misma razón, su personaje, mediante sus razonamientos, trata de hacer recapacitar a sus compañeros para que estos cambien de opinión y poder así salvar al joven de la condena.

6- La lista de Schindler (8,9)

Al igual que '12 hombres sin piedad', 'La lista de Schindler' considerada como uno de los clásicos del cine también cuenta con una nota media de 8,9. La película dirigida por Steven Spielberg, con Liam Neeson en el papel de Oskar Schindler, narra la historia basada en hechos reales, del empresario alemán que, gracias a su plan, logró salvar la vida de 1.200 judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras ganarse la amistad de los nazis, Schindler consigue la propiedad de una fábrica de Cracovia. Es entonces cuando decide contratar a cientos de operarios judíos con el objetivo de salvarles de las garras del nacismo.

7- Pulp Fiction (8,9)

Quentin Tarantino es leyenda viva del cine. A sus 54 años, el ganador de dos premios Óscar ha dirigido películas de la talla de Kill Bill, Django Desencadenado, Reservoir Dogs o Malditos Bastardos, entre otras. No obstante, una de las producciones del director estadounidense destaca sobre el resto: Pulp Fiction. Aclamada tanto por la crítica como por los espectadores, esta película se sitúa en séptima posición con un 8,9 de media.

Pulp Fiction gira en torno a dos asesinos a sueldo, Jules y Vincent, que tienen que enfrentarse a una de las misiones más importantes de sus vidas: recuperar el misterioso maletín de su jefe: el gángster Marsellus Wallace. De forma paralela, Vincent también tendrá que cuidar de Mia Wallace, la mujer de su jefe, mientras se encuentra fuera de la ciudad. A partir de entonces, toda la trama se tuerce para crear una de las mejores películas de los 90.

8 - El señor de los anillos: El retorno del rey (8,9)

'El retorno del rey', la entrega final de la trilogía de 'El señor de los anillos', también cuenta con un 8,9 de nota media. A día de hoy, la cinta dirigida por Peter Jackson es, junto a 'Ben-Hur' y 'Titanic', la única película en conseguir 11 premios Óscar desde que comenzaron a entregarse estos premios en 1929.

La historia basada en el viaje emprendido por nueve compañeros con el objetivo de destruir el Anillo Único para acabar así, de una vez por todas, con Sauron, el Señor Oscuro, se llevó todas las estatuillas a las que optaba. Mientras tanto, 'Ben-Hur' y 'Titanic' contaron con más nominaciones por lo que, a priori, tenían más probabilidades de salir victoriosos.

9 - El bueno, el feo y el malo (8,8)

A la hora de hablar sobre el género western, 'El bueno, el feo y el malo' es la película favorita para los usuarios de IMDb. Esta película de origen italiano, protagonizada por Clint Eastwood, cuenta con un 8,8 de nota general. Una nota que le permite alzarse hasta la novena posición de la clasificación, a pesar de que fuera estrenada hace 51 años, en 1966.

Tras 'Por un puñado de dólares' y 'La muerte tenía un precio', Sergio Leone sorprendía al mundo con 'El bueno, el feo y el malo'. Una película que pondría fin a la aclamada trilogía 'La trilogía del dólar'. En esta ocasión, tres cazadores de recompensas tendrán que trabajar en equipo para encontrar un tesoro al que no podrían llegar sin la ayuda de los tres pistoleros.

10- El club de la lucha (8,8)

La primera regla sobre el Club de la lucha es que nadie habla sobre el Club de la lucha. La cinta dirigida por David Fincher, considerada como una de las películas más icónicas de la historia, cierra esta lista con una nota media de 8,8, al igual que 'El bueno, el feo y el malo'.

En esta película, un joven desesperado por escapar de su aburrida vida, conoce a un vendedor de jabón, Tyler Durden, que destaca por una filosofía de vida muy característica. Tras conocer su manera de pensar, ambos deciden montar un Club de la lucha clandestina que, con el paso del tiempo, logra una gran repercusión. Un Club de lucha en el que las reglas son muy importantes.

Por lo tanto, esta son las diez mejores películas de la historia según los usuarios de IMDb, la mayor base de datos de Internet en cuanto a cine y series. No obstante, eso no quiere decir que objetivamente sean las mejores. Como te hemos dicho al comienzo del artículo, determinar cuál es la mejor película de la historia es muy complicado.

