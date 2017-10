En el zoo musical de Villanueva

Villanueva define su segundo álbum como “irresponsable” porque suena distinto a lo que actualmente ofrece la nueva escena musical española: “no guarda una coherencia comercial y cada canción es un mundo: de la bossa nova, al pop, a los aires más bailables, ritmos africanos o toques brasileños”.

No falta la emoción que transmite en unas canciones que él denomina “canciones pastilla”, por la cantidad de sentimientos descargados en ellas, sacarlos fuera ha resultado ser su mejor terapia.

Como ejemplo: el tema que nos regala en directo desde nuestra terraza, “El día del equilibrista”: “Cualquier persona de nuestra era hace equilibrios para seguir viva, habla sobre la esperanza para seguir avanzando a pesar de las cosas desafortunadas que te suceden. A mí y a los míos nos ha venido muy bien emocionalmente esta canción”, asegura.

Su nuevo trabajo, “Zoo para Dos”, es su particular zoo en donde él mismo se convierte en el burro de la portada obra de la fotógrafa Lola Garrido: “vi la imagen y lo tuve claro, el burro de la imagen busca sus zanahorias como yo persigo mis objetivos”.

Las letras del disco están llenas de referencias a los animales. El músico no se había percatado de la magnitud de su obsesión hasta que materializó su disco. “Me gusta la honestidad con la que se mueven los animales, esos impulsos, nosotros deberíamos ser tan honestos como ellos”.

“Me gusta viajar pero no he podido ir ni a África ni a Brasil pero a nivel sonoro me interesan mucho, intento empaparme de todas las experiencias que me llegan para reflejarlas en mis trabajos”. "La mejor forma de viajar es soñar y yo sueño haciendo canciones”.

No te pierdas su sesión acústica acompañado de Leandro Aput a la guitarra, ni ninguno de sus conciertos: el 21 de octubre en Aranda de Duero, el 22 en León, el 09 de noviembre en Córdoba, el 17 de noviembre en Vigo, el 14 de diciembre en Madrid y el 28 de ese mismo mes en Pontevedra.

