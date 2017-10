Neto: "He perdido un poco de tiempo estos dos años"

Norberto Murara, ‘Neto’, ha pasado por los micrófonos de El Larguero, ya pensando en el partido del domingo contra el Betis: “Creo que empezar como hemos empezado es muy importante, nos da mucha confianza, todo sale más fácil, con más naturalidad”.

Tras “15 días que se me han hecho muy largos”, vuelve el fútbol para Neto y para el Valencia, al que el guardameta no pone tope: “Yo trabajo siempre para el máximo, si el máximo es la Champions, pues a ver, vamos a buscar siempre el máximo”.

“He tenido suerte de tener muchas personas que me han ayudado, que me han enseñado muchas cosas, pero si no fuera por mi papá no podría haber empezado a pensar en ser portero”, le ha reconocido a Manu Carreño, Neto, cuyos tres mejores porteros del momento son: “Neuer, Courtois y Oblak”.

Neto, que coincidió con Joaquín en la Fiorentina, solo tiene buenas palabras para él: "Para el vestuario es increíble, siempre está de buen humor, siempre positivo, tiene muy buen corazón".

“Estoy muy feliz, mi principal objetivo era ser feliz, trabajar con la cabeza tranquila, han sido dos años que he sufrido mucho, porque necesito sentir el campo, sentir los partidos, no tenía la continuidad que buscaba y pensaba que iba a encontrar, puedo decir que he perdido un poco de tiempo”, ha sentenciado el brasileño.

