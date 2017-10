Vuelve la Liga a nuestras vidas y lo hace con un Atlético de Madrid - Barcelona en el Wanda Metropolitano. Lo hace después de dos semanas de parón en las que el fútbol de selecciones y la política han hecho que nos olvidáramos prácticamente de nuestro equipo de toda la vida. Manu Carreño se felicita por la vuelta de la Liga.

"En una jornada en la que esperemos que se llenen los campos de público y de banderas, pero a ser posible, de fútbol" sentenció el director de El Larguero en su columna diaria en Hoy por Hoy con Pepa Bueno. Que vuelvan los goles, la emoción y el Carrusel Deportivo.

Fernando Llorente, en El Larguero

Para conocer cómo se encuentra el equipo de Mauricio Pochettino, este jueves ha estado en El Larguero una de las nuevas incoporaciones del equipo londinense en el verano pasado, el delantero español Fernando Llorente: "Este año he vuelto a un gran equipo como el Tottenham", comentó tras un gran año en el Swansea.

Preguntado por lo cerca que estuvo de fichar por el Chelsea el pasado verano, Llorente fue muy claro. "Así es, estuve hablando con Conte, pero bueno, son cosas del fútbol. No se pusieron de acuerdo con el Swansea, me llamó Pochettino y me encantó el proyecto que me vendieron. Estoy muy contento".

Conociendo a Neto, el portero del Valencia

Norberto Murara, ‘Neto’, ha pasado por los micrófonos de El Larguero, ya pensando en el partido del domingo contra el Betis: “Creo que empezar como hemos empezado es muy importante, nos da mucha confianza, todo sale más fácil, con más naturalidad”.

Tras “15 días que se me han hecho muy largos”, vuelve el fútbol para Neto y para el Valencia, al que el guardameta no pone tope: “Yo trabajo siempre para el máximo, si el máximo es la Champions, pues a ver, vamos a buscar siempre el máximo”.

