Pantic: "No sé por qué no está jugando Gameiro"

Milinko Pantic ha pasado por los micrófonos de El Larguero, con Yago de Vega, al que le ha admitido que ahora está “esperando a ver si pillo algo para entrenar”: “En España, no entiendo por qué, está complicado, de fuera están llegando cosas, pero en países raros, y muchas veces hay que tener cabeza y no meterse en muchos charcos”.

Sobre la posibilidad de entrenar al Atlético de Madrid en el futuro, Pantic ha dicho: “Creo que el ‘Cholo' se va a quedar muchos años, pero en este sentido no tengo ningún miedo. Si te vas a un equipo de Tercera, te van a exigir igual y te van a echar si no ganas cuatro jornadas seguidas, esto está montado así, si ganas, todos somos guapos y amigos, pero si no se gana, jodido”.

Kevin Gameiro, durante un entrenamiento del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino, Majadahonda / Kiko Huesca (EFE)

También ha hablado del Barcelona, del que guarda buen recuerdo porque contra ellos, dice, “siempre he jugado muy bien”: “Messi es imparable, Valverde siempre me ha gustado. Encontró la fórmula de minimizar la baja de Neymar, ha cambiado el sistema, ha cambiado cosas, el equipo funciona y no ha perdido ni un punto hasta ahora”.

“A mí me gustaría estar en el lugar de Simeone para poder elegir cinco delanteros como él, estamos hablando de jugadores ‘top’. Yo tengo una debilidad con Torres, porque es un jugador muy bueno, que ha dado muchas alegrías. Apostaría por él y si no por Gameiro, creo que es un jugador que nos puede dar mucho. No sé qué está pasando por qué no ha jugado tanto. Tiene desmarque, tiene contraataque, quizás hay algo que no sabemos nosotros”, sentenció Pantic, que definió al Wanda Metropolitano de “impresionante”.

