Javier Maroto: "Aceptar la reforma de la Constitución es un acto de generosidad de Rajoy"

Javier Maroto ha defendido en Hoy por Hoy la respuesta de Rajoy a la situación en Cataluña, y ha destacado durante toda la entrevista el “esfuerzo” que ha hecho el presidente del gobierno para consensuarla con Ciudadanos y, sobre todo, con el PSOE. “He visto un presidente capaz de dar una respuesta contundente, a la vez prudente, pero dialogada. Que es pactada con Pedro Sánchez, y conocemos las diferencias de opinión con los socialistas”, ha asegurado Maroto, que ha calificado como “positivo para todos, para los socialistas y para el conjunto de España”, y también para el propio Sánchez, el apoyo que ha brindado el secretario general del PSOE a Rajoy. “Que Pedro Sánchez apoye al gobierno, que no está apoyando al PP, es muy positivo. Pedro Sánchez no está perdiendo capacidad de oposición al PP y está ganando capacidad de Estado. Demuestra la capacidad de diálogo de todos y unidad de respuesta. Y quizás es algo con lo que no contaban los independentistas”, ha explicado.

Sobre el acuerdo para la reforma de la Constitución que Pedro Sánchez ha conseguido del presidente del gobierno, Javier Maroto lo ha atribuido a “un acto de generosidad de Rajoy” porque, en su opinión, no servirá para calmar los ánimos de los secesionistas. “Creemos que cambiar parte del texto constitucional no va a cambia la posición de algunos independentistas, como la CUP o algunos miembros de Esquerra. Ellos quieren su propia Constitución y una frontera en Aragón”.

El Vicesecretario nacional del PP ha reconocido que el gobierno espera que la respuesta de Puigdemont a su requerimiento sea que no ha declarado la independencia, y ha señalado que, de ser así, el president de la Generalitat “tendrá que rendir cuentas ante los catalanes, la ANC, la CUP y todo el mundo sobre lo que ha estado haciendo estos meses y, en especial, estas últimas semanas”. Maroto ha dejado la pelota sobre el tejado del president, porque “él y sólo él puede decir si declaró o no declaró la independencia y asumir las consecuencias en lo político y lo convivencial, si se puede decir así, de los catalanes con el resto de los españoles”, y ha explicado que si finalmente da marcha atrás, si responde al gobierno que no declaró la independencia, se abordará la situación teniendo en cuenta a Cataluña como “una comunidad autónoma más dentro de España con los problemas y debates que tenemos todos los españoles. Ese sería el significado del no. Eso es lo que deseamos”. Javier Maroto ha reprochado, en cualquier caso, a los independentistasque reclamen diálogo pero que se nieguen a participar, al mismo tiempo, en la futura reforma constitucional. "Lo más duro de esta semana ha sido escuchar a quienes llevan la palabra diálogo clava en la frente contestar a la reforma de la Constitución, como el señor Tardá, no iremos, no dialogaremos. Cuando se les ofrece diálogo de forma sincera te dicen que no van a esos debates. Los catalanes, que estoy seguro que los hay, de buena fe, quedarán sorprendidos. Que sirva para la reflexión".

