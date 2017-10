"Vamos a perder un 60 o 70% de la producción por la sequía"

"Estamos viviendo una de las sequías más importantes en muchos años. Empezar el verano en junio con 35 años y seguir en octubre con la misma temperatura está estropeando todo nuestro trabajo", relata, desperado Antonio, como muchos otros agricultores en todo el país. "Después de tantos años luchando, por mucho que trabajamos no salen los números porque ya dice el refrán que el campo es tiempo y labor. Esto puede llegar a un ruina, bueno ya la tenemos, porque vamos a perder un 60 o 70% de producción", añade Antonio que incide en que "esta es una de las peores sequías que ya he conocido. Si no lloviera en diez días no podríamos aprovecharlo ni para el aceite. Porque el olivo para sobrevivir está tirando las aceitunas".

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com



Comentarios