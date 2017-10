Era uno de los discos más esperados del año para Sofá Sonoro y ha cumplido las expectativas con nota. El encuentro entre Courtney Barnett (1987) y Kurt Vile (1980) se presenta como un trabajo serio y contundente más que como un juego musical convertido en disco para seguidores fieles.

Lotta sea lice es un álbum que conjuga los universos personales de estos dos compositores y sus estilos a las guitarras con acierto y naturalidad. Las piezas encajan sin problema y hcon gracia. La contundencia y filo de Barnett a la hora de escribir encuentra acomodo en la dispersión de Vile y las canciones tienen gancho y van vestidas con un sugerente traje de cuerdas.

Amigos y admiradores mutuos, Courtney y Kurt ha trabajado bien juntos en un ambiente relajado que les has permitido encajar musicalmente y entregar algo con fuerza y entidad propia más allá de la suma de dos partes, mal habitual en este tipo de aventuras. Sus contrastes dan un sugerente tono a la fotografía, idea que ya avanzan desde la portada. Su álbum se suma a esa lista maravillosa de artistas que trascienden la idea de disco de duetos para presentarse como si de una banda repleta de kilómetros se tratase. Ese tipo de trabajos que enganchan como los que en este siglo y en este estilo firmaron Isobell Campbell con Mark Lanegan o Kurt Wagner junto a Cortney Tidwell.

Desde la soleada Over everything, que abre al disco, a la divertida Continental breakfast, Lotta sea lice es un álbum que atrapa con piezas magníficas como On script o el sensacional cierre que supone Untogether, broche final de este acertado encuentro que impulsa a ambos confirmando el buen momento de sus carreras, Vile tras varios álbumes espléndidos y Barnett tras el éxito de su poderoso debut. Ojalá hagan alguno más juntos.

Comentarios