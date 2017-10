Los emotivos tributos para despedir a Leonard Cohen

El 7 de noviembre de 2016, Leonard Cohen murió tras caerse de la cama durante la noche. Tenía 82 años y acababa de presentar You want it darker, un álbum oscuro que sonaba a despedida y que venía producido por su hijo.

La triste noticia causó tal impacto que no había salido el sol todavía cuando decenas de admiradores cantaban sus canciones a las puertas de su casa en Montreal. Un año después de aquel adiós sin despedida su familia y amigos preparan un homenaje a la altura. Será el 6 de noviembre, en la ciudad canadiense de Montreal, y lleva por título ‘Tower of song a memorial tribute to Leonard Cohen'.

El evento, producido y dirigido por su hijo Adam, contará con una larga lista de invitados que todavía no está cerrado y que cuenta ya con artists como Elvis Costello, Lana Del Rey, Feist, Philip Glass, K.D. lang, The Lumineers, Damien Rice o Sting. Al cartel se sumarán algunos amigos más y varios artistas que participarán en el acto leyendo los poemas de Cohen.

Exposición y murales

Paralelamente, una exposición se estrenará para conmemorar el aniversario de la muerte. El Museo de Arte Contemporáneo de Montreal acogerá la muestra ‘A crack in everthing’, una retrospectiva del trabajo pictórico del poeta que se completará con los trabajos de 40 artistas internacionales inspirados en su obra.

La ciudad que acogió a Cohen de niño contará también con un mural del músico en el número 1420 de la calle Crescent. Un mural inmenso que recordará al artista y que se suma al que ya hizo el artista Kevin Ledo en la ciudad con motivo del festival de murales.

