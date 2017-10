¿Existe un remedio para las agujetas?

¿Qué son las agujetas?

Hay muchas teorías que intentan explicar en qué consiste las agujetas, pero ninguna ha demostrado nada al cien por cien.

Causas

En muchas ocasiones, es el sobreentrenamiento. No planificar bien la sesión y pasarnos con la cantidad de ejercicio. El decreto está en la dosis. Si comemos un plato de paella, nos sierra bien, si tomamos 7 nos duele el estómago. Con el ejercicio pasa lo mismo.

Agujetas y resultados

Mucha gente cree que más es mejor y no es cierto. La relación entre daño muscular inducido por el ejercicio (EIMG) y desarrollo muscular parece estar clara según el Review de Schoenfeld publicado en Journal of strength and conditioning research en 2012. No obstante, el mismo autor rompe toda relación entre agujetas y daño muscular asociado al crecimiento muscular en un artículo publicado un año más tarde en el Strength and Conditioning Journal. Por tanto, no hay relación entre agujetas y resultados. Aquellos que defienden lo contrario las asocian con el concepto de “daño muscular inducido por el ejercicio”, algo que está demostrado que tiene que ver con la adaptación y la evolución, ya queramos ganar fuerza o masa muscular.

Durante el proceso de recuperación, no coinciden los niveles más altos de daño muscular con los nieves más altos de agujetas

Hay gran cantidad de estudios, que han observado altos niveles de agujetas y ni rastro de daño muscular y viceversa. Se ha observado que se podían tener agujetas sin rastro de la inflamación propia del EIMG (Paulsen 2012).

Remedios para recuperarnos

Planifica bien y descansa. Para las agujetas no existe ningún tratamiento efectivo que las haga desaparecer. La única medida que ha demostrado ser eficaz para disminuir su dolor es el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Sin embargo, éstos tomados antes del ejercicio, no previenen ni atenúan el daño muscular y entorpecen el proceso de recuperación. Además, un trabajo publicado recientemente en el Journal Medicine and Science in Sports and Exercise registró el doble de daño intestinal cuando se ingería ibuprofeno antes o después de la actividad física. Para su prevención algo que hay tener en cuenta es una correcta planificación del entrenamiento (Martín, 1993). Debemos seleccionar bien los ejercicios, sus progresiones y el volumen (cantidad de entrenamiento). El secreto está en la dosis.

El trabajo a baja intensidad (como rodar en una bici) favorecela circulación sanguínea, el aclaramiento del lactato y la recuperación. Lo mejor es descansar y facilitar el proceso de recuperación. ¡Y recuerda! Más NO ES MEJOR. Las agujetas pueden llegar a ser un problema en el día a día de una persona que no entrena correctamente. Se ha demostrado como la propia sensación de estos incomodos pinchazos musculares, aún cuando son de baja intensidad, modifican nuestra cinemática, alteran la mecánica del movimiento y, por tanto, aumentan el riesgo de lesión.

* Sara Tabares es entrenador personal en Valencia y Directora de PERFORMA Entrenadores personales

