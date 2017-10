Francis Roig: "Estamos viendo al Rafa más completo"

Con la final del Másters 1000 de Shangái entre Rafael Nadal y Roger Federer a la vuelta de la esquina, queríamos saber cómo llega física y mentalmente el español a otra final más en este 2017. Para ello, hablamos con Francis Roig, uno de los entrenadores que componen el cuerpo técnico del propio Nadal.

"No ha sido fácil el camino, ayer tampoco fue fácil ante Dimitrov. Rafa ha hecho buen partido, los break points marcaron el partido. La igualdad fue la tónica, le costó mantener el servicio en el segundo set, pero muy luchado. Se vio un gran partido. En la gira asiática ha jugado de una manera muy completa. Ya en 2013 vimos giras que realizó de forma muy completa, directo con la derecha. Pero lo que he visto en esta gira le he visto más completo", comenta Roig sobre el renacido Nadal.

"La final está muy igualada, es una pista que le viene un poco mejor a Roger, pero Rafa está a un gran nivel. Los partidos jugados antes no cuentan, cada partido es diferente. Ojalá para el tenis esta rivalidad dure mucho más, representan unos valores humanos tremendos. Dependerá de la edad, Roger está en una época especial, la edad le está tratando bien. A Nadal le están tratando bien las lesiones", analiza.

"Acabar número uno sería importante, pero la Copa de Maestros no la tiene. En el grupo no ha quedado claro, ni el propio Rafa. Uno no se cansa de ganar, pero la exigencia es mucho mayor, cuesta mantener el nivel. Yo llevo mucho tiempo con él, y ojalá siga ganando mucho más. Hará Basilea, París y la Copa de Maestros. Rafa no quiere hablar de ello, vamos a jugar la final y a pensar sólo en ello", finalizó Francis.

