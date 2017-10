Septiembre, el mes más seco del siglo XXI

Septiembre ha sido, hasta la fecha, el mes más seco del siglo XXI. Según la AEMET, la media ha sido de 15 litros por metro cuadrado, cuando lo habitual en esta época es que se registren 45 litros por metro cuadrado. Las lluvias han estado muy mal repartidas. En el norte peninsular ha llovido más, casi todas esas precipitaciones han sido en forma de tormenta y esto ha afectado a comunidades como Madrid, Castilla La Mancha, mitad sur peninsular y Canarias, donde la precipitación acumulada ha sido inferior a los 5 litros por metro cuadrado. "Cuando las lluvias son en forma de tormenta, son dispersas y que no afectan a áreas muy amplias. En el centro, sur e islas Canarias no se han producido tormentas, de hecho en algunos puntos de estas comunidades no ha llovido nada, 0 litros por metro cuadrado", según explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.

Las lluvias están tardando en llegar, pero la previsión anuncia precipitaciones a partir del domingo en Galicia, vertiente cantábrica y Castilla y León. Chubascos, no muy intensos que a mitad de semana se van a extender a Extremadura, centro peninsular y oeste de Andalucía. "No se esperan precipitaciones intensas, pero sí se pueden acumular en Galicia 30 ó 40 litros por metro cuadrado. Será a partir del miércoles cuando estas lluvias se extiendan por el oeste peninsular".

El final del verano también ha sido especialmente cálido, aunque las temperaturas se han mantenido dentro de lo normal para esta época. Sí ha sido un mes de contrastes entre el norte y el sur peninsular. En Navarra, Alto Ebro y Euskadi la anomalía térmica ha sido de 1º y medio por debajo de lo normal; mientras que en Andalucía se ha situado casi 2 grados por encima.

