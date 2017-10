Las películas más taquilleras de cada 'Fiesta del Cine' en sus 12 ediciones

La 'Fiesta del cine' está de vuelta. Desde el lunes y hasta este miércoles, todos los amantes del séptimo arte pueden acudir al cine por un precio mucho menor al habitual.

La decimotercera edición de esta iniciativa, que comenzó en 2009 con el objetivo de fomentar la asistencia a las salas de cine, viene repleta de películas a 2,90 euros como 'Blade Runner 2049', 'Annabelle', 'Toc Toc', 'La llamada' o 'El muñeco de nieve', entre otras. ¿Cuál será la más taquillera? Dado que por el momento es un dato que se desconoce, te ofrecemos las películas más taquilleras en las 12 ediciones anteriores.

El origen de la 'Fiesta del cine'

En 2009, cuando España se sumía en el ojo de la crisis económica, la FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles), la FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos) y la FECE (Federación de Cines de España), decidieron presentar una nueva iniciativa, importada desde Francia, con el objetivo de fomentar la asistencia a las salas de cine.

En una época en la que cada vez eran menos personas las que acudían a las salas de cine, las tres asociaciones presentaron la 'Fiesta del cine'. Una iniciativa, disponible durante tres días, mediante al que todos los españoles podrían ver cualquier película de la cartelera por 2,90 euros. Sin trampa ni cartón. Durante esta primera edición, que se celebró entre el 21 y el 23 de junio, se vendieron más de 720.000 entradas, incrementando así en un 50% el número de personas que fueron al cine respecto a la semana anterior. Gracias a su éxito, la 'Fiesta del cine' tuvo segunda edición, tercera... y así hasta 13. ¿Cuáles han sido las más taquilleras?

'Corazón de tinta' (Junio 2009)

En esta primera edición, un total de 720.158 espectadores se congregaron en las 2.860 salas de toda España adheridas a la promoción para disfrutar de una experiencia de cine. En aquella primera edición, la película más taquillera sería 'Corazón de tinta'. La película inglesa, protagonizada por el actor Brendan Fraser, estaba basada en el primer libro de la trilogía de Cornelia Funke.

Tras ella se encontrarían grandes éxitos como 'Los hombres que no amaban a las mujeres' ('Millennium I') y 'Terminator Salvation'. Si todavía no has visto ninguna de estas tres películas, aquí puedes hacerte con ellas (Corazón de tinta | Millennium I | Terminator Salvation)

'Sexo en Nueva York 2' (Junio 2010)

Una año más tarde, y tras el éxito de la primera edición, la 'Fiesta del cine' volvía entre el 4 y 9 de junio. En esta ocasión, 'Sexo en Nueva York 2' se imponía a otras películas como 'Prince of Persia' o 'Robin Hood', entre otras. Una vez más, Hollywood se imponía al cine español. Si todavía no las has visto, aquí puedes hacerte con ellas (Sexo en Nueva York 2 | Prince of Persia | Robin Hood)

'Con derecho a roce' (Septiembre 2011)

Entre el 26 y el 28 de septiembre, España celebraría la tercera edición de su 'Fiesta del cine'. En esta ocasión, el cine español gozaría de un protagonismo que no había tenido en ediciones anteriores.

A pesar de que la más taquillera fuera la comedia romántica estadounidense 'Con derecho a roce', tanto la segunda como la tercera película más vistas fueron españolas: 'No habrá paz para los malvados' y 'La cara oculta'. Si quieres hacerte con estas películas, tan solo tienes que hacer clic en los siguientes enlaces (Con derecho a roce | No habrá paz para los malvados | La cara oculta).

Lo imposible (octubre 2012)

Durante los días 22, 23 y 24 de octubre, un total de 763.156 espectadores acudieron a las salas de cine para disfrutar de la cuarta edición de la 'Fiesta del cine'. En esta ocasión, la película más taquillera sería 'Lo imposible'. El éxito basado en hechos reales de J. A. Bayona se impondría a otras películas como 'Looper' y 'Venganza: Conexión Estambul'.

A final de año, la película española registraría 41 millones de euros en taquilla, convirtiéndose en la cinta favorita de los españoles en 2012. Aquí puedes hacerte con las películas (Lo imposible | Looper | Venganza: Conexión Estambul)

Capitán Phillips (octubre 2013)

La quinta edición de la 'Fiesta del cine' supondría un antes y un después para esta iniciativa que comenzó cuatro años atrás. Un total de 1.513.958 espectadores llenaron las salas de cine del país entre el 21 y el 23 de octubre de 2013. Esto es un incremento del 98% respecto a la cuarta edición.

En esta ocasión, el centro de todas las miradas fue Tom Hanks y su película 'Capitán Phillips'. 'Gravity' y 'Turbo' acompañarían a esta película como las más taquilleras de la quinta edición. Si todavía no las has visto, hazte con ellas aquí ( Capitán Phillips | Gravity | Turbo)

Ocho apellidos vascos (abril 2014)

A pesar de coincidir con la Champions League, la sexta 'Fiesta del Cine' superó en un 15% a la quinta en número de espectadores. En esta ocasión, un total de 1.842.444 espectadores acudieron a las salas de cine de toda España entre el 31 de marzo y el 2 de abril para disfrutar del cine por 2,90.

'Ocho apellidos vascos', la que meses después se convertiría en la película española más taquillera de la historia, arrasaría con 800.000 espectadores. Mientras tanto, 'Capitán América: el soldado de invierno' y 'El gran hotel Budapest' tendrían que conformarse con la segunda y tercera posición. (Ocho apellidos vascos | Capitán América: el soldado de invierno | El gran hotel Budapest).

Drácula (octubre 2014)

Por primera vez desde que se estrenara en 2009, la 'Fiesta del Cine' se celebró en dos ocasiones en un mismo año. Tras el éxito de la edición de abril, los organizadores decidieron lanzar una segunda 'Fiesta del cine' los días 27, 28 y 29 de octubre. Una vez más, la séptima 'Fiesta del Cine' se impondría a su antecesora en número de espectadores y reuniría a 2.196.101, un 15% más respecto a la sexta edición.

La película más taquillera sería 'Drácula: la leyenda jamás contada', con 439.100 espectadores. Mientras tanto, 'Torrente 5: operación Eurovegas' y 'El protector', acompañarían a la película protagonizada por Luke Evans. (Drácula | Torrente 5 | El protector)

Los Vengadores: la era de Ultrón (mayo 2015)

A pesar de contar con un día extra, se celebró entre el 11 y el 14 de mayo, la octava 'Fiesta del cine' perdió espectadores respecto a la anterior edición. Entre los factores que provocaron la caída destacan, además de la floja cartelera, la Champions League.

Durante estos días, FC Barcelona y Real Madrid se enfrentaban a Bayern Munich y Juventus, respectivamente por un puesto en la final, provocando así que fueran muchas las personas que decidieron no ir al cine. No obstante, durante estos días se llegaron a vender 1,6 millones de entradas. La película más taquillera fue 'Los vengadores: la era de Ultrón'. Mientras tanto, 'El viaje más largo' y 'Suite francesa' quedarían en segundo y tercer lugar, respectivamente. (Los vengadores: la era de Ultrón | El viaje más largo | Suite francesa)

Marte (Noviembre 2015)

Tras el éxito de la séptima 'Fiesta del Cine', celebrada en octubre de 2014, los organizadores decidieron celebrar una nueva edición de esta iniciativa en 2015. En esta ocasión, la novena edición de 'La Fiesta del Cine', celebrada entre el 3 y el 5 de noviembre, congregaría a más de dos millones de espectadores, quienes escogieron, como primera opción, la película 'Marte'.

La segunda película más taquillera fue 'Hotel Transilvania 2', mientras que 'El Becario', protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway, tuvo que conformarse con la tercera posición. Si todavía no las has visto, a través de los siguientes enlaces podrás engordar tu videoteca. (Marte | Hotel Transilvania 2 | El becario)

El libro de la selva (mayo 2016)

Gracias a su carácter semestral, la 'Fiesta del Cine' celebraba su décima edición en mayo de 2016. A pesar del tirón de las películas de superhéroes durante los últimos años, 'El libro de la selva' se impuso a 'Capitán América: Civil War' como película más taquillera de la décima 'Fiesta del Cine'. Mientras tanto, la española 'Kiki: el amor se hace', quedaría relegada a una meritoria tercera posición.

En esta edición, celebrada entre el 9 y el 11 de mayo, un total de 1.709.208 espectadores acudieron a las salas de cine de toda España para disfrutar del cine por 2,90 euros. (El libro de la selva | Capitán América: Civil War | Kiki: el amor se hace)

Un monstruo viene a verme (octubre 2016)

La undécima edición de la 'Fiesta del cine', que se celebró entre el 24 y el 26 de octubre de 2016, fue la más exitosa en sus siete años de vida. Más de 2,6 millones de espectadores acudieron a las salas de España, superando así en 400.000 personas a la edición de octubre de 2014, para disfrutar del cine por 2,90 euros.

En esta ocasión, Juan Antonio Bayona volvía a imponerse en una 'Fiesta del Cine', como ya hiciera anteriormente en 2012 con 'Lo imposible', gracias a la película 'Un monstruo viene a verme'. Mientras tanto, 'La chica del tren' e 'Inferno', fueron la segunda y la tercera opción de la promoción, respectivamente (Un monstruo viene a verme | La chica del tren | Inferno).

Guardianes de la Galaxia: Vol II (mayo 2017)

La XII edición de la Fiesta del Cine, celebrada entre el 8 y 10 de mayo de 2017, registraba un total de 1.510.428 espectadores, su dato más bajo desde 2012. Entre los factores que provocaron este descenso de espectadores destacan (una vez más) el fútbol y el Mutua Madrid Open de tenis.

En esta duodécima edición, 'Guardianes de la Galaxia: Vol II' se impondría a otros títulos como 'El bebé jefazo' y 'Fast & Furious 8'. Si todavía no has visto estas películas, puedes hacerlo a través de los siguientes enlaces. (Guardianes de la Galaxia: Vol II | El bebé jefazo | Fast & Furious 8).

