Denis Suárez: "Me siento muy orgulloso de mi pueblo"

Denis Suárez nació en el pueblo vigués de Salceda de Caselas, una de las zonas más afectadas de los incendios provocados que han arrasado Galicia. El centrocampista del Barça, visiblemente afectado por la situación, ha querido mandar un mensaje de ánimo a sus vecinos.

"Ayer fue un día muy duro para Galicia y quiero mandar todo mi apoyo a todos los familiares de víctimas de Galicia, Asturias y Portugal, todo mi cariño y yo como gallego lo he sufrido desde la distancia pero le mando todo mi apoyo", ha dicho para poco después añadir que las imagen de ayer de su tierra "es la imagen más dura que he visto de Galicia y encima me ha tocado vivirlo desde la distancia".

Su padre, uno más en la lucha contra el fuego

Ha explicado en El Larguero que su padre estuvo con el resto de vecinos de Salceda de Caselas hasta las cinco de la mañana, una situación que le hizo estar pendiente hasta altas horas de la noche: "casi no he pegado ojo", reconoce.

"Un pueblo unido"

Denis Suárez ha recalcado que se siente "orugulloso" de su pueblo tras la demostración de solidaridad y trabajo para luchar contra el fuego. Galicia siempre ha sido un pueblo unido, ayer lo volvió a demostrar, salimos de lo del Prestige ayudando todos y ayer volvió a demostrar que unidos podemos parar todo", zanja en El Larguero.

