Los festivales de música no acaban en verano: proponemos 6 para este otoño

Primavera Club (Barcelona) Del 20 al 22 /10

A los organizadores del Primavera Sound un festival al año se les queda corto y a los asistentes, también. Por eso, desde hace tiempo organizan algún que otro minifestival durante el año para que el ritmo no decaiga. Hacía 5 años que no dejaba su rastro en Madrid pero este fin de semana el Primavera Club vuelve a la capital de forma simultánea con Barcelona. Concretamente, se celebra del 20 al 22 de octubre en las salas Apolo y La [2] y en el Centre Cultural Albareda de Barcelona y en Joy Eslava, Teatro Barceló y Taboó, en Madrid. Que nadie espere ver grupos súper famosos en este cartel. La gracia de esta miniversión otoñal del festival está precisamente en descubrir grupos nuevos y de estilos muy diversos: r&b, punk, indie rock, pop… difícil no llevarse sorpresas entre los más de 60 artistas que participarán.

BIME Live (Bilbao) 27 y 28 de octubre

BIME es mucho más que un festival. Consta de tres partes. Una llamada PRO, que es la primera feria Europea dirigida a la industria musical y digital, que explora las nuevas tecnologías, los videojuegos y el marketing. Otra con el sobrenombre de CITY, que incluye conciertos y proyecciones por toda la ciudad de Bilbao. Y una tercera parte, LIVE, que es un festival en toda regla de dos días con grupos internacionales y nacionales como The Prodigy, Franz Ferdinand, Royal Blood, Metronomy, Orbital, Exquirla, Delorean o Las Bistecs. Vamos, un BBK pero en el mes de octubre. El abono cuesta 65 euros pero sale mucho más rentable que la entrada de día, que son 50.

Jazpana Fest (Beasáin, Guipúzcoa) 27 y 28/10

Unos cuantos jóvenes de Beasain crearon en 2009 una iniciativa cultural que fue el germen del actual Jazpana Fest. Ocho años después, su intención sigue siendo la misma: organizar y promover actividades culturales en su pueblo pero cada vez se va haciendo más grande su proyecto. Además, sorprendentemente, todavía no es muy conocido y eso que tiene dos elementos que le hacen muy atractivo: que es gratis y su cartel. Otro de los objetivos es dar una oportunidad a los grupos del pueblo pero este año también cuentan con grupos como Biznaga, Aurora&The Betrayers, Rufus T. Firefly, Cala Vento o Elena Setien. Entre la música se cuelan otras disciplinas como baloncesto, skate, graffiti y fotografía. Un plan de lo más completo.

Deleste (Valencia) 21 /10 y 24/11

El Sona el Deleste es la versión diurna y gratuita del Deleste. El claustro gótico del Centre del Carme es el decorado que acogerá los conciertos de L.A., EME DJ, La iaia, Frida, Indian Hawk y Mireia Vilar. El 4 de noviembre ya podemos hablar de un festival en toda regla. Al escenario de La Rambleta se subirán, entre otros, León Benavente, The Wedding Present, Enric Montefusco, Apartamentos Acapulco o Cala Vento.

Madrid es Ruido (Madrid) 24 y 25 de noviembre

Madrid es Ruido es el festival más indie de toda esta lista. La madrileña sala Moby Dick es el lugar escogido para esta segunda edición que organiza la promotora Indypendientes con lo mejor de la escena shoegaze y dream pop tanto nacional como internacional. Los británicos Secret Shine y 93 Million Miles From The Sun encabezan el cartel de este año, acompañados por grupos nacionales como Apartamentos Acapulco, Noise Nebula, Linda Guilala, Monte Terror o Galaxina. El abono de dos días cuesta 25 euros y la entrada anticipada para cada día son 15. No es un gran festival pero se está haciendo su hueco cada otoño en la capital.

Intro Music Festival (Valladolid) 2 de diciembre

Este festival ha recibido algunas críticas porque no permite la entrada a menores de 16 años, y eso que Mikel Erentxun e Iván Ferreiro actúan a mediodía. Por la noche el cartel se completa con un popurrí interesante: desde Cosmic Birds a León Benavente, pasando por MClan, Sidonie, La Habitación Roja y Rufus T. Firefly. Las primeras 2.000 entradas tienen un precio de 26 euros.

