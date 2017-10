"Es una situación muy triste, totalmente extraordinaria, impropia de cualquier época del año. El día de más incendios en el mes de agosto fue de 50, frente a 132 del día de ayer", asegura en 'Hoy por Hoy' la conselleira do Medio Rural de la Xunta de Galicia respecto a la ola de incendios que ha arrasado este fin de semana Galicia.

"Es lógico que la gente llegara a desesperarse porque el colectivo que estaba en el territorio también estaba desesperado. No son 132 incendios, son 132 atentados", prosigue Vázquez que, preguntada por la previsión, considera que "ahora vienen los porqués. El desastre sucedió porque está la mano del hombre detrás, porque hay terroristas que quieren hacer daño a Galicia y lo consiguieron. La única prevención es conseguir que la mano del hombre no hiciera lo que hizo", asegura. Para Vázquez el avance del fuego ha sido "claramente intencionado, Galicia lo sabe. El monte no se suicida solo".

La conselleira agradece también en 'Hoy por Hoy' la labor del operativo, "nunca suficiente si hablamos de 132 incendios".

