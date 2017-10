María José es una jubilada de la enseñaza, una profesión "vocacional porque no está reconocido en absoluto nuestro trabajo". Con 39 años cotizados, María José no tiene "una pensión mala. Pero claro, si de mi pensión tengo que quitar más de la mitad para mantener a mi hija y a mi nieto. No es que las pensiones de funcionarios sean malas, es que debería haber, no lo sé, una casilla en la declaración de la renta para las personas que dependen todavía de nosotros", relata. "Cuando teníamos que estar disfrutando de la vida, peor estamos. Los jubilados nos habíamos ganado la tranquilidad. No la tenemos", concluye

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com

Comentarios