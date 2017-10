"Lo que veo desde mi ventana se parece a un paisaje lunar"

"No sé cómo será el infierno, pero lo más parecido a esto que he visto en mi vida", asegura Iria, desde O Val Miñor, en Pontevedra. Iria nos describe lo que ve ahora mismo desde su casa: "negro, me recuerda a un paisaje lunar, los árboles y troncos negros, la carretera llena de cenizas". Iria tiene dos hijas pequeñas que "estaban muy asustadas el domingo y me preguntaban por qué lloraba si nuestra casa no corría peligro. Yo les decía que lloraba por aquellos que sí la han perdido. Que hemos tenido mucha suerte pero otros no, y ahora solo queda ser solidarios", concluye

