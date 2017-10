Beitia: "Me he cargado a tres generaciones de saltadoras de altura"

Ruth Beitia ha puesto este miércoles punto y final a una carrera brillante como saltadora de altura. La atleta cántabra considera que a sus 38 años es hora de "dar el relevo a las más jóvenes", tal y como le ha confesado a Manu Carreño en El Larguero.

"Eso sí, y que se entienda bien, me he cargado a tres generaciones de atletas", ha bromeado la siempre sonriente campeona, que cree que las nuevas generaciones "vienen pisando fuerte... toca que mami se retire".

Se va feliz del atletismo, asegura haberse sentido "plena haciendo atletismo" durante 32 años y gran parte de culpa la ha tenido su entrenador, Ramón Torralbo, a quien define como su "50 por ciento". Alegra enormemente escuchar que por encima de cualquier medalla, Beitia lo que más celebra es que "juntos (con Torralbo) se han conseguido los sueños que yo tenía a los 11 años, lo hemos conseguido juntos", sentencia.

Su futuro, en el atletismo

Ruth Beitia cree que no se ve como entrenadora, "no valgo, no tengo paciencia para saber lo que corre por las cabezas de las personas que entrenaría", piensa. Eso sí, su futuro sí que está en el atletismo y en el deporte, a la Ruth Beitia del futuro le gustaría ser psicóloga deportiva y para ello se está formando en la UCAM.

