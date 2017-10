Ferran Bel: "Puigdemont dirá lo mismo que hasta ahora, que asume los resultados del 1-O"

A tan sólo un día de que termine definitivamente el plazo que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dado a Carles Puigdemont para que aclare si ha declarado o no la independencia y para activar, en consecuencia, el artículo 155, el diputado del PDeCat en el Congreso, Ferran Bel, ha asegurado en Hoy por Hoy que la respuesta del president catalán será la misma que hasta ahora: reiterar su compromiso con los resultados del referéndum ilegal del pasado día 1. “El president dirá lo mismo que ha dicho hasta este momento, que asume los resultados del 1-O, como no puede ser de otra manera. El compromiso con los resultados del 1-O no lo puede cuestionar nadie”, ha explicado Bel, que ha calificado de sincera y valiente la oferta de diálogo de Puigdemont. “El president Puigdemont asume una responsabilidad, un riesgo con un alto grado de valentía, tras el 1-O, de establecer una pausa en la aplicación de unos resultados con los que está comprometido para ofrecer un diálogo”. Una oferta a la que, según el diputado, el gobierno ha respondido con la detención de los líderes de la ANC y de Ómnium Cultural. “La detención la decide una jueza a petición de un fiscal”, ha insistido Ferran Bel, a pesar de que, sin ir más lejos, en el caso del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, esa misma jueza no ha aceptado la petición que la fiscalía hacía para él. “Son dos situaciones muy diferentes, la de Trapero y la de los dos activistas”, se ha limitado a señalar el diputado, que se ha preguntado si la magistrada ha visto las imágenes de Jordi Cuixart “subido a un vehículo de la Guardia Civil pidiendo que se disolviese la manifestación”. En su opinión, “parece que sólo queremos visualizar algunas partes, no hubo nada más allá de algún maltrato a los vehículos de la Guardia Civil que no se tenía que haber producido pero del que no son responsables. La Guardia Civil y la secretaria judicial desarrollaron su función sin problema”.

El diputado del PDeCat ha asegurado, además, que parte de las 700 empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña desde el 1 de octubre están haciendo política. “No hay un motivo económico estricto para este cambio, seguramente sí que hay una motivación política", ha dicho Bel, que ha citado ejemplos. "La Caixa seguramente mandará un mensaje político", ha señalado, porque, según él, una declaración de independencia no reconocida por el estado o por Bruselas no tendría efectos económicos. "Si Cataluña declara la independencia, España no va a reconocer esta independencia, la Unión Europea no va a reconocer esta independencia y, desde esta perspectiva, Cataluña seguiría siendo parte de la UE y estaría bajo su paraguas regulador". El diputado ha señalado, además, que “una parte importante de las empresas que se han ido se han ido por esto”, en referencia al decreto ley que permite el cambio del domicilio social de una empresa sin el visto bueno de los accionistas. Un decreto que, en su opinión, ha tenido un “efecto incentivador”.

Ferran Bel ha rechazado la participación de su grupo, del PDeCat, en la comisión para la reforma constitucional que ha impulsado el PSOE. “Nuestro portavoz ya le anunció a la señora Robles que si apoyaba el 155 no tenía sentido que nosotros participáramos en una comisión de estas características. Es de sentido común. Cuando a uno le suspenden la autonomía no tiene sentido que le convoquen para hablar de esto”, ha justificado el diputado, que también ha rechazado la posibilidad de un adelanto electoral como salida a la situación. “Un adelanto electoral en estos momentos, unas elecciones autonómicas, queda descartado. Otra cosa es que una parte de la hoja de ruta implica que, una vez proclamada la república catalana, se deben convocar elecciones constituyentes. No sólo no lo descartamos sino que entendemos que se deberá producir”, ha rematado.

