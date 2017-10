"¿Cómo nos apañaremos los que vivimos fuera para cuidar de nuestros mayores en España?"

Natalia Balcázar vive en Alemania desde 1994: "Me vine para 10 meses para una beca postdoctoral y me quedé. Hace más de 22 años que vivo aquí como consultora mediambiental", relata. El problema de Natalia es que "ahora mismo mi madre, con 85 años y en España, requiere más atención, por fortuna todavía no cuidados. Como ella tiene una buena pensión es muy complicado encontrar ayuda, soporte. Hay que pagarlo y organizarlo todo desde aquí. Y la necesidad que tienes de prevenir, de preparar...de preveer cómo nos la apañaremos cuando no pueda quedarse sola", asegura.

Natalia Balcázar

Natalia considera que es un problema generalizado que se agravará porque "somos muchos los que estamos fuera y cada vez se vienen más jóvenes aquí. Y sobre todo será un problema cuando los baby boomers vayamos siendo más mayores", concluye.

