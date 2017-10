La explicación de Baltasar Garzón de por qué no cree que haya delito de sedición

El exmagistrado, Baltasar Garzón, ha explicado esta mañana en Hoy por hoy cuáles son las razones que le llevan a afirmar que está fuera de lugar hablar de sedición, en el caso que investiga la Audiencia Nacional y que mantiene en prisión a los líderes soberanista, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Garzón explica que si se toma en cuenta que la sedición supone "alzarse tumultuariamente para impedir la aplicación de la ley o determinadas actividades dentro del estado de Derecho y, en general, el funcionamiento de las instituciones, tendríamos que analizar qué ocurrió los días 20 y 21 cuando se aplicaba la diligencia en la Consejería de Economía y se produjo una protesta en la que produjeron distintos daños". El magistrado continúa: "Eso es una protesta. La diligencia judicial ya estaba practicada. Es posterior la protesta por lo tanto no puede haber alzamiento para impedir. ¿Dónde está la intencionalidad?"

El magistrado mantiene que no puede ser sedición: "Serán desórdenes públicos o serán daños, pero nunca sedición. Y en todo caso, si así se titulara, lo que se podría imputar a los representante de la ANC y Òmnium sería un acto preparatorio. Podría ser una preparación, una conspiración. Eso significaría uno o dos grados menos de pena. Sería una pena de uno o dos años, por lo tanto la prisión provisional sería innecesaria. No van a huir porque sería contradictorio a la independencia que están proclamando. No hay pruebas que destruir porque ya están recopiladas en el informe de la Guardia Civil que es precisamente el que se utiliza para adoptar las medidas. Entonces, ¿Qué queda?".

Comentarios