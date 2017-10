Silvia Pérez Cruz: "Me pongo más nerviosa en un karaoke que en el Palau de la Música"

Silvia Pérez Cruz es una de esas cantantes que son capaces de transformar en emocionante todo lo que pasa por su garganta, una voz que pasa de tripa a tripa: sale de las profundidades del alma para conectar directamente con el sistema digestivo del oyente.

"Si no fuese cantante, me dedicaría a bailar o sería matrona, me lo he preguntado muchas veces, pero afortunadamente hago lo que me gusta que es cantar", confesaba la artista catalana.

Silvia está estos días en Madrid un poco para contradecir a quienes sostienen que estos días desde Cataluña solo llegan malas noticias y otro poco porque presenta presenta una nueva gira por España que le llevará en las próximas semanas a Vigo, Girona, Zaragoza, Cáceres, Madrid o Barcelona entre otras ciudades.

"Viajar es una de las facetas que más me gustan de mi profesión. Viajar por, con y como la música, que viaja sola; tiene su propia vida, la gente te cuenta historias que han vivido con tu música sin tú estás ahí", reflexionaba Silvia.

Además, pronto se editará una nueva edición de su último disco "Vestida de Nit", un viaje por su propia memoria musical...





