La celebración de los ganadores de los premios Ondas en 'La Ventana'

Minutos después de que se anunciara oficialmente la lista completa de ganadores, algunos de los premiados en la 64 edición de los Premios Ondas se han asomado a 'La Ventana' de Carles Francino para compartir esos primeros momentos de felicidad. Las periodistas Àngels Barceló e Isabel Gemio, el cantante Alejandro Sanz o el actor Javier Gutiérrez han sido algunos de ellos.

"Lo primero que he pensado ha sido: por fin", ha reconocido la directora de Hora 25, Àngels Barceló, galardonada por su extensa carrera profesional. "Yo ya me veía un poco Concha Velasco, a la que nunca le daban el Goya. Así que, sí, creo que me lo merezco", ha añadido Barceló.

También por su larga trayectoria radiofónica, otra de las premiadas en los Ondas 2017 ha sido la periodista extremaña Isabel Gemio: "Estoy feliz y emocionada, la verdad. Alguna vez he pensado, bueno, esta año igual cae el Ondas, pero nunca caía", ha dicho. La locutora de Ondacero, que ha afirmado vivir "un momento muy especial" personal y profesionalmente, se ha acordado de sus inicios: "A la gente parece que se le ha olvidado que yo empecé en la radio, a los 16 años. Y ya han pasado 40 desde aquello".

Como mejor presentadora de televisión, el jurado de los Ondas ha reconocido -por segunda vez- a Susana Griso, periodista de Antena 3. "Esto llega en un momento muy complicado para todos los que somos periodistas y catalanes", ha comenzado diciendo Griso. "Cuando me han llamado estaba metiéndome en la cama para echarme la siesta", ha reconocido entre risas antes de preguntar si era posible ganar más de un Ondas: "Lo primero que he pensado ha sido que tenía que ser un error porque ya me dieron uno en 2010".

Una vez más, y en la categoría de artista del año, los Premios Ondas han reconocido a Alejandro Sanz. El cantante madrileño ha charlado unos minutos con Francino: "Los Ondas son unos premios especiales. No recuerdo cuál fue el primero, pero sentí mucho orgullo". Sanz, que el pasado 24 de junio celebró los 20 años de su disco Más con un multitudinario concierto en el estadio Vicente Calderón, ha añadido que "aunque uno no trabaja para ganar premios, cuando te los conceden te hace ilusión porque significa que hay gente que valora tu trabajo".

"Me siento muy orgulloso de representar a ese españolito medio. También hay país para los bajitos". El actor Javier Gutiérrez, otro de los ganadores de la presente edición, ha señalado que su trabajo en La isla mínima fue clave a la hora de dar el salto de la comedia al drama.

En el tramo especial de 'La Ventana' también han estado los compañeros de Radio Barcelona, reconocidos junto al resto de emisoras catalanas por la cobertura de los atentados terroristas en Cataluña el pasado mes de agosto, el productor de Ochéntame otra vez, Daniel Gavela, o el periodista de TVE, Xabier Fortes.

