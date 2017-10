La tierra prometida de Woody Guthrie

Durante la Gran Depresión, Woody Guthrie viajó por Estados Unidos retratando con sus canciones un país muy diferente al que algunos intentaban imaginar. "This Land is your Land" ha sobrevivido al paso del tiempo y en tiempos de Donald Trump vuelve a cobrar sentido. Suenan Bob Dylan, Leadbelly, Sonny Terry, Bruce Springsteen y Sharon Jones. Además recuperamos lo más destacado de la conferencia de David Brooks, columnista del NYT, titulada "El giro en la política de EEUU". ¿Fama o sexo?, un dilema al que los universitarios estadounidenses responden si dudar, y que para Brooks es sintomático de la crisis cultural que vive ese país.

Comentarios