Manu Carreño: "Es la primera vez que los jugadores del Atlético cuestionan a Simeone"

El Atlético se complicó un poco más su camino a los octavos de la Champions con un empate ante el Qarabag en un partido horrible de los de Simeone. Sobre la actuación de los rojiblancos y las causas de este bajón habla en su comentario en 'Hoy por Hoy' Manu Carreño:

"Por primera vez desde que el Cholo es entrenador del Atlético de Madrid, algunos jugadores y pesos pesados del equipo cuestionan algunas de las decisiones de su entrenador. Sobre todo el asunto de las rotaciones. No queda claro cuál es el equipo titular.

Demasiadas oportunidades para Gaitán. Jugadores que son titulares y que de pronto desaparecen del equipo durante varias semanas. No hay un '9' claro. Y sobre todo, la baja forma de jugadores clave como Griezmann, que está lejos de su mejor nivel. Y si no marca Griezmann no hay nadie que se asome a la portería y que asuma el rol de goleador, al menos hasta que llegue Diego Costa en enero

Y jugadores como Carrasco, con una calidad incuestionable, pero que en ocasiones muestra una actitud rozando lo indolente, como ayer saliendo andando del campo, mientras su equipo se jugaba buena parte del billete para los octavos de final de la Champions.

Se pone contra las cuerdas el Atlético de Madrid. En una temporada en la que algunos cuestionen algunas decisiones del Cholo, da la impresión de que es el Cholo el que ha empezado más motivado, más enchufado y más mentalizado que la mayoría de sus jugadores. Muchos de ellos con muchos kilómetros ya después de estas temporadas a las órdenes del técnico argentino.

Así que a falta de refuerzos en verano porque no pudo fichar, muchos esperan como agua de mayo a Vitolo y a Costa, que llegaran en enero. Pero esperemos que no sea tarde y acaben jugando la Europa League".

El Atlético se complica la vida en Bakú El equipo de Simeone vuelve a mostrar una preocupante incapacidad de cara al gol

