Williams: “Hemos sido inferiores, nos va a costar darle la vuelta a la tortilla”

El Athletic no puede volver a fallar en Europa tras el empate contra el Ostersunds 2-2. Tras marcar el segundo gol en el 89' el protagonista del empate, Iñaki Williams, pasó por El Larguero para comentar el partido.

"No nos vamos muy satisfechos, hemos sido muy inferiores. No nos podemos permitir salir así, nos va costar dar la vuelta a la tortilla", explicó el delantero. El empate deja a los vascos con un difícil panorama: no pueden perder ningún otro partido si quieren llegar a cruces.

Un gol de Williams saca a última hora al Athletic del precipicio El equipo vasco logró un empate (2-2) en la pista del Östersund, el cual le deja en una posición bastante delicada de cara a llegar a los cruces

El delantero fue crítico con el equipo tras el empate en Suecia. "No nos hemos encontrado y no hemos sido capaces de contrarrestar. No sé qué nos ha pasado. La presión, llegábamos tarde".

Y la presión aumentará a partir de ahora. "Un partido con tanta ilusión, que no nos ha servido de mucho. No tenemos margen de error, dependemos de nosotros y sumar de tres en tres", explicó Williams.

"La palabra: irregularidad. Tenemos que ser más regulares, más de lo que venimos haciendo", sentenció el jugador.

