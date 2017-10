Pedro García Aguado: "Uno tiene que empezar por conocerse"

Si existe una persona de la que se pueda aprender experiencias vitales, ese es Pedro García Aguado. Este campeón olímpico tocó fondo por problemas de alcohol y drogas, acabando muy mal algunos momentos de su vida. Sin embargo, renació de sus cenizas para poder ayudar a gente necesitada. Con su nuevo libro, ConSÍguelo, quiere que todos nos conozcamos más.

"Estoy muy contento con este nuevo proyecto. Me alegra que recuerdes la plata en Barcelona, porque de ahí vinieron los éxitos de Atlanta. De eso va ConSÍguelo, de darle la vuelta a la tortilla. He conseguido dar la vuelta y quiero ayudar a esas personas que quieran mejorar, el libro mezcla experiencia de mi maestro y la mía propia", comenta Pedro.

"Me vino bien tocar fondo, fue necesario. El deporte me dio valores, pero no era suficiente. Me abrió los ojos, ahora puedo ayudar a otras personas con mi experiencia. Todo depende de uno mismo, uno se tiene que conocer, es la clave de cualquier libro de auto ayuda bueno", finalizó el gran García Aguado.

