Claramunt: “No sé por qué me han echado, pero solo les deseo lo mejor”

María José Claramunt, directora de la selección española, fue despedida de su cargo sin previo aviso. Tras la sorpresa, Claramunt pasó por El Larguero para explicar su despido.

"No me esperaba esto, para nada, el domingo tenía un viaje planeado a Rusia. Larrea ha hablado conmigo pero como un día normal. No sé por qué me han echado, una lucha por y para la RFEF. Yo solo deseo lo mejor a la selección", dijo Claramunt.

Tras las declaraciones de jugadores como Ramos y Busquets, que afirmaron su pesar por la despedida, la ex directoria dijo que "los jugadores son magníficos, han hecho un gran trabajo y la unión es fantástica. Desde mi persona les deseo lo mejor. Hoy me han llamado el 90% de los jugadores, y el seleccionador también",

Claramunt afirmó que no había hablado con ningún Viilar. "No es que yo quiera volver, lo que necesita la federación es una estabilidad. Hoy es el día más tenso. He tenido muchos días duros, pero este es el día más triste por las formas y el momento".

"Tengo claro que hemos hecho un equipo y no se tiene que romper por la selección. Hemos intentado que España estuviera donde tenía que estar. No le diría nada a Larrea, solo le deseo lo mejor", concluyó.

