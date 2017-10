Las segundas veces de Second

Second decidió el nombre del grupo cuando, después de presentarse a varios concursos de bandas emergentes, siempre quedaban los segundos. De eso hace mucho tiempo. Con el paso del tiempo han demostrado que su hueco estaba en primera línea. Son cabeza de cartel de muchos festivales y uno de los grupos murcianos más importantes desde hace algunos años. Ya han vendido todas las entradas para el concierto de este viernes en Madrid y están a punto de agotarse también para el jueves. No es momento de cambiarse el nombre pero podrían hacerlo pero para hacer una pequeña cura de humildad antes de encontrarse con su público, recordamos junto a Sean Frutos, el cantante de Second, las segundas veces del grupo.

El segundo componente del grupo fue...

Primeros Jorge y yo (Sean) y segundo fue Nando.

La segunda canción que compusisteis

Surrender, pero lo digo un poco a ojo, porque había mucho local y cerveza de por medio.

El segundo concierto

Segunda ronda del concurso local Creajoven... ¿o fue en el instituto donde era profesor el padre de Jorge y Fran?

El segundo festival

El Festival del Sol (Lorca). El primero fue Lemon Pop (Murcia).

El segundo grupo preferido

Noise Box.

El segundo bar al que vais cuando salís

La Yesería. Primero me tomo con los amigos una cerveza en La Clave, que es más rock, y luego a la Yese.

El segundo grupo del que fuisteis teloneros

Undershakers.

El segundo lugar preferido para tocar

El instituto donde era profesor el padre de Jorge y Fran.

La segunda bronca del grupo

Cuando Jorge quería meter un segundo puente y yo quería ir al estribillo en la canción Whisper it.

La segunda vez que os fuisteis sin cobrar

No ha habido segunda, solo una. No ocurrirá nunca esa segunda vez. O eso espero.

La segunda furgo de la banda

La de ahora. La primera era ruinosa, pero nos duró 10 años el infierno.

El segundo en llegar siempre

Jorge. Primero llega Nando en su bicicleta, lo cual nos da una pista de como deberíamos ir todos.

El segundo tema de la gira

Primera vez. Irónico.

El segundo gran hit del grupo

Nivel inexperto. El primero todos sabemos que es Rincón exquisito.

El segundo viaje iniciático del grupo

El que estamos a punto de emprender.

La segunda vez que os negásteis a tocar

Igual que antes, solo hubo una, y nos dolió mucho, sobre todo por el público, al que siempre ponemos en primer lugar.

El segundo programa de radio

Creo que fue en Onda Regional, en Música de Contrabando.

La segunda afición, tras la música

Para mí, la montaña y el senderismo, en este momento. Este año tendré más tiempo para ir.

El segundo abucheo

Abucheo general nunca ha habido. Algún individuo agitador siempre hay. No se puede hacer música a gusto de todos.

El segundo sueño del grupo

El primero era hacer un concierto. El segundo hacer otro concierto y seguimos soñando.

Comentarios